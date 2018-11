Costa anuncia que vai pagar empréstimo do FMI até ao fim do ano

JN Hoje às 13:03 Facebook

O primeiro-ministro disse, esta quinta-feira, no Parlamento que o Governo vai pagar a dívida ao FMI até ao final do ano.

"A principal conquista desta legislatura é a confiança", disse António Costa, na sua intervenção no debate na votação final do Orçamento de Estado para 2019 que decorre na Assembleia da República, apontando o maior crescimento da economia, as contas certas e o reestabelecimento da credibilidade internacional de Portugal.

O primeiro-ministro começou a intervenção com uma palavra para BE, PCP e Os Verdes, partidos que apoiam o Governo no Parlamento, elogiando a solução encontrada. "Temos hoje uma democracia mais rica, onde todos contam por igual".

António Costa insistiu que o Governo prometeu uma "alternativa", cumprindo a Constituição, e que cumpriu, enaltecendo feitos dos três anos de mandato, como a criação de 341 mil empregos desde 2'15, "a esmagadora maioria sem precariedade". "Melhorámos o défice, melhorando a vida dos portugueses", disse.