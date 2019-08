Costa diz que TGV é um tema "bastante tóxico" em Portugal

Hoje às 23:12 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, considera a questão do comboio de alta velocidade (TGV) um tema "bastante tóxico" em Portugal, mas argumenta que "a seu tempo é uma discussão que voltará" ao país.

Em entrevista emitida esta terça-feira à noite no Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, quando questionado sobre se uma eventual candidatura ibérica à organização do Mundial de Futebol de 2030 implicaria infraestruturas como uma ligação de TGV entre Lisboa e Madrid, António Costa respondeu que o tema "é bastante tóxico em Portugal e a seu tempo é uma discussão que voltará".

O primeiro-ministro disse ainda ter "quase a certeza" de que a questão voltará à ordem do dia, "não numa discussão sobre a ligação entre Lisboa e Madrid, mas sobre a inserção de Portugal no conjunto da rede de alta velocidade na Península Ibérica".

O governante defendeu, no entanto, que ainda não é altura de o tema do TGV voltar à atualidade política: "Não está manifestamente maduro, nem há condições económicas nem condições financeiras no próximo quadro comunitário para que esse tema surja. Daqui a sete anos, eventualmente, é um tema que poderá voltar a surgir", afirmou António Costa.