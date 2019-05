Costa está em crescendo nos apoios à forma de governar

Rafael Barbosa Hoje às 09:09 Facebook

O desempenho do Governo tem mais notas positivas do que negativas. Oposição é castigada por todos, incluindo eleitores do PSD e CDS. Rio ganha terreno a Cristas como líder da Oposição.

Um pouco mais de metade dos portugueses (52%) aprova agora a forma de governar de António Costa. Exatamente a mesma percentagem que tem uma visão negativa do desempenho da Oposição. Avaliações que também ajudam a explicar os resultados de umas eleições europeias que foram particularmente sensíveis aos temas e choques da política nacional.

De acordo com o estudo da Pitagórica para o JN e a TSF, o Governo liderado por António Costa está em rota ascendente. Não só quando se pede aos portugueses para avaliar a forma de governar, mas também quando dão a sua opinião sobre o desempenho do Governo: 31% dão nota positiva (mais três pontos do que no barómetro de abril), contra os 25% que dão nota negativa (menos dois pontos).

No que diz respeito à forma de governar, é entre o eleitorado mais velho (a partir dos 55 anos) que o primeiro-ministro recolhe mais apoio (sempre acima dos 50%). O índice de aprovação também é mais elevado entre os eleitores mais pobres e nas regiões Centro e de Lisboa.

Grande Porto crítico

Ao contrário, o Grande Porto destaca-se por ser a única região onde há mais gente que desaprova (50%) a forma de governar, do que aqueles que revelam satisfação (45%).

Sem surpresas, é entre os eleitores socialistas que o chefe de Governo recolhe maior apoio (78%), descendo a popularidade a pique entre os que apoiam os partidos mais à Direita (70% desaprovam).

Mudança nas mulheres

Não há no entanto razões para PSD e CDS festejarem a rejeição da governação socialista. Os seus eleitores são igualmente cáusticos quanto ao papel da oposição: 43% dos que dizem apoiar os partidos mais à Direita dão nota negativa ao seu desempenho (só 11% acham que é positiva).

Para lá do registo partidário, os mais críticos são os portugueses com mais de 35 anos, os que têm maiores rendimentos e os que habitam nas regiões Norte e Centro, sempre com valores acima da média.

Mas quem é afinal o líder da Oposição? Uma pergunta sem surpresas, uma vez que Rui Rio continua a liderar este ranking e até se distancia de Assunção Cristas, quando se comparam os resultados dos barómetros de abril e de maio (passou de quatro para seis pontos de diferença).

O fosso entre o presidente do PSD e a líder do CDS acentua-se à custa das mulheres, que deixaram de reconhecer Assunção como a líder da Oposição. Mas há um dado curioso, quando se analisam outras subcategorias: entre os eleitores do PSD e do CDS, Rio e Cristas empatam: são 33% para cada um.