Costa sobre relatório de Pedrógão: "Tiraremos todas as ilações, incluindo políticas"

O primeiro-ministro assumiu, esta quinta-feira, que o Governo tirará "todas as ilações em matéria de responsabilidade", com base no relatório à tragédia de Pedrógão Grande.

Após uma reunião com o presidente da Comissão Técnica Independente de investigação, o antigo reitor João Guerreiro, no Palácio de São Bento, António Costa garantiu que o Governo irá reunir num Conselho de Ministro extraordinário, a 21 de outubro, para analisar o documento e tomar medidas.

O relatório elaborado por 12 especialistas garante que as consequências graves do fogo de Pedrógão Grande poderiam ter sido evitadas, criticando a prevenção e o comando das operações.

"A única parte que li é a [nota de imprensa] que saiu na Comunicação Social. Agora, iremos ler o relatório, refletir sobre o relatório e tiraremos todas as ilações que houver a tirar do relatório em matéria de responsabilidades. E veremos como daremos execução - como nos compete - às recomendações formuladas pela Comissão, quanto aos mecanismos de prevenção e combate aos incêndios florestais", garantiu Costa, ladeado pelos ministros da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e Agricultura, Capoulas Santos.

Mais tarde, interrogado sobre eventuais responsabilidades políticas decorrentes do relatório, António Costa, respondeu: "Se for caso disso, sim".

Já com o documento de 270 páginas na sua posse, António Costa admitiu também que "as sugestões" da Comissão Técnica irão "complementar a Reforma da Floresta", cuja maioria dos decretos-lei já estão em vigor - à exceção do Banco de Terras.

"Há [também] recomendações especificas de matérias organizativas que iremos considerar", acrescentou, revelando que na próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, irá receber a Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande, que representa 47 vítimas do fogo de junho. "Para ouvir a sua opinião e sua análise sobre o relatório", explicou.

O chefe do Governo disse ainda que será conhecido na próxima semana o relatório sobre a dinâmica do fogo de Pedrógão Grande, elaborado por Xavier Viegas, investigador que coordena o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.