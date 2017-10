Nuno Miguel Ropio Hoje às 00:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os autarcas socialistas que venceram as eleições sem maioria absoluta foram impedidos de avançar para negociações com outros partidos.

A ordem saiu do Largo do Rato para as federações distritais e estabelece a data limite de 15 de outubro - ou seja, dois dias após a entrega do Orçamento do Estado de 2018 no Parlamento.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui