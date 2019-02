Costa vai fazer queixa contra bastonária dos Enfermeiros

Hoje às 21:39 Facebook

O primeiro-ministro considera que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, violou a lei das ordens profissionais e pretende avançar para a Justiça.

António Costa não põe de parte uma requisição civil para fazer face à greve às cirurgias programadas.

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira à noite que pretende apresentar queixa na Justiça contra a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, por considerar que esta violou a lei das ordens profissionais no que respeita à proibição de promoção da atividade sindical.

"No meu modesto entendimento a bastonária tem violado esta disposição", explicou o primeiro-ministro, acrescentando que o Governo pretende "comunicar às autoridades judiciárias os factos apurados, que são uma manifesta violação das leis das ordens profissionais".

Em entrevista à SIC, o governante disse que a greve às cirurgias programadas tem um "efeito cruel sobre os doentes" e admitiu a hipótese de recorrer à requisição civil. "Nós não queremos uma escalada de tensão", frisou, admitindo porém que serão utilizados os "meios legais que forem possíveis e necessários".

"Queremos agir com a firmeza necessária, mas com a justiça devida", disse, insistindo que o Governo "chegou ao limite" do que podia aceitar.

O governante lembrou que a principal reivindicação dos enfermeiros - a categoria de especialista - foi aceite pelo Governo, bem como a reposição dos vencimentos e do pagamento das horas de qualidade, bem como a reposição das 35 horas semanais, e a contratação de mais profissionais para exemplificar as conquistas já alcançadas por esta classe.