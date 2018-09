Cravinho lidera Comissão para Descentralização

Alexandra Figueira Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

João Cravinho aceitou o convite do presidente da Assembleia da República para presidir à Comissão Independente para a Descentralização. A entidade vai estudar as funções do Estado e a desconcentração de entidades públicas pelo país.

Com a decisão do histórico socialista, a comissão já tem todos os membros nomeados e poderá começar os trabalhos. Além de Cravinho, Ferro Rodrigues indicou Fontainhas Fernandes, presidente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Conselho de Reitores das Universidades, e João Ferrão, geógrafo no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades no primeiro Governo de José Sócrates.

João Cravinho também já teve funções governamentais, por várias vezes. Como ministro do Equipamento de Guterres, distinguiu-se pela publicação de leis para travar a corrupção no setor das obras públicas. Mais recentemente, foi nomeado para o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) , cargo exercido até 2011.

Da parte dos partidos, terão assento Alberto João Jardim (PSD), Adriano Pimpão (PS), Carmona Rodrigues (CDS) e Helena Pinto (BE). O PCP e Os Verdes, que se opuseram à criação da comissão, optaram por não indicar qualquer pessoa e o PAN está vedado de o fazer, por ter apenas um deputado.

A Comissão para a Descentralização decorre do acordo assinado em abril entre o PS e o PSD para a transferência de competências para os municípios. Foi criada em agosto sob proposta do PSD e do PS, com os votos contra ou abstenção dos restantes partidos, mas deverá funcionar de forma independente do Governo ou do Parlamento. A Lei n.º 58/2018, de 21 de agosto, indica que os sete "especialistas de reconhecido mérito" serão equiparados ao cargo de dirigente superior de 1.º grau com uma remuneração bruta de 3734 euros e despesas de representação de 778 euros. O mandato acaba a 31 de julho de 2019.