Crianças até 12 anos deixam de pagar nos transportes públicos

António Costa aceita financiar a redução do preço nos títulos do Porto e de Lisboa. Passe mensal custará no máximo 40 euros.

O sim de António Costa à criação do passe único nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa vai permitir que as crianças até aos 12 anos passem a viajar de graça nos transportes públicos das duas metrópoles e que as famílias alargadas não gastem mais de 80 euros por mês em passes. Garante também que nenhum passageiro desembolsará mais de 40 euros pelo título mensal.

O primeiro-ministro comprometeu-se, anteontem em entrevista à TVI, a incluir esta "inovação radical" no Orçamento do Estado para 2019, tendo presente que a comparticipação do Governo à redução do custo do transporte público nas duas áreas metropolitanas (onde reside mais de 40% da população do país e onde a dependência do automóvel é cada vez maior) deixará mais dinheiro no bolso das famílias e terá impactos ambientais positivos. O passe único deverá chegar em abril ao Porto. Na Região de Lisboa, poderá entrar em vigor mais tarde.

Com esta medida, o preço de um passe para viajar dentro do concelho baixa para 30 euros e o título para deslocações intermunicipais fica por 40 euros. Na Área Metropolitana do Porto (AMP), o passe Z2 e Z3, que permite, por exemplo, deslocações mais curtas entre Porto e Matosinhos ou Gaia e Porto, também será de 30 euros [ver infográfico]. De acordo com o estudo preliminar da AMP, a que o JN teve acesso, todos os operadores públicos e privados adotarão o passe único, mesmo nas carreiras não incluídas no Andante. Nesses casos, os títulos mensais custarão 30 euros para distâncias até oito quilómetros e 40 euros para viagens mais longas.

Na prática, o passageiro passa a ter um título mensal que lhe permite usar em qualquer operador (Metro, CP ou rodoviário) e, se optar pelo passe de 40 euros, não tem limitação de zonas, podendo viajar pelo Grande Porto.

Famílias só pagam até 80 euros

À boleia do passe único, chegam duas novidades: as famílias que comprem vários passes passarão a pagar só 80 euros; e as crianças até aos 12 anos viajarão de graça. Em Lisboa, a medida já está a ser praticada na Carris e no Metro, mas a ambição é alargá-la a toda a rede metropolitana. No Porto, a gratuitidade do passe até aos 12 anos não existe (só até aos quatro anos).

"Hoje, o número de famílias com mais de dois passes é absolutamente residual, porque fica mais barato usar o automóvel", explica Eduardo Vítor Rodrigues. O presidente da AMP acredita que um regime favorável às famílias trará novos clientes e mais receita para o transporte público. A oferta para as crianças criará "hábitos de utilização" deste transporte ao longo dos anos. O socialista, que ouviu com agrado as palavras de António Costa, frisa que "não precisava da palavra do primeiro-ministro para trabalhar no modelo do passe único". Agora, espera pela inclusão no Orçamento do Estado.

CONTAS

Estado terá de dar mais 14 milhões aos operadores do Porto

O passe único tem custos e o Governo ainda não disse quanto está disposto a pagar em 2019. Os autarcas pedem uma comparticipação total do Estado de cerca de 90 milhões de euros: 64 milhões em Lisboa e 26 milhões no Porto.

Mas, no caso da Área Metropolitana do Porto, o acréscimo de despesa para o Orçamento do Estado com a introdução do passe único será, no máximo, de 14 milhões. Isto porque os 26 milhões incluem os 12,4 milhões que o Governo já paga aos operadores para que estes façam descontos sociais a estudantes, a carenciados, a desempregados e a reformados.

A adesão de todos os operadores ao passe único é crucial e, por isso, não pode haver atrasos no pagamento das compensações por perda de receitas, alerta Eduardo Vítor Rodrigues. O autarca defende que o Governo consagre a transferência por duodécimos para as áreas metropolitanas do valor das compensações, que serão entregues aos operadores.

PORMENORES

Garantia do ministro

Antes do anúncio do primeiro-ministro, já o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, havia manifestado disponibilidade para cobrir as perdas de receitas dos operadores com a criação do passe único. Mas só admite comparticipar ligações interpendulares, deixando às autarquias a obrigação de cobrir as perdas nas linhas concelhias. A maior parte da rede é intermunicipal.

Apoio será revisto

O apoio do Estado aos operadores será revisto periodicamente, tendo em conta a evolução do número de clientes. O objetivo do passe único é trazer mais passageiros ao transporte público, o que tornará a operação mais sustentável.