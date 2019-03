Crimes aumentam nas escolas do Porto mas Lisboa é mais perigosa

Inês Banha Hoje às 19:02 Facebook

Distrito contraria tendência nacional de queda. Lisboa é a região mais problemática. Agressões são o principal ilícito.

O número de ilícitos em ambiente escolar aumentou no ano letivo passado no distrito do Porto, apesar de, a nível nacional, se terem registado menos ocorrências face à temporada escolar anterior.

Setúbal, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo são outros dos distritos que contrariam a tendência global. Lisboa continua, ainda assim, a liderar a tabela da criminalidade, com um total de 2498 situações em 2017/2018.

Em segundo lugar, surge, tal como em 2016/2017, o distrito do Porto, onde, no ano letivo passado, PSP e GNR responderam, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018 e comparando com o de 2017, a 977 ilícitos - mais 79 do que no período homólogo anterior. Setúbal completa o pódio, com 704 ocorrências.

No extremo oposto da tabela, surgem Beja, Castelo Branco e Guarda. Viana do Castelo - que, em 2016/2017, fora o distrito com menor número de situações - passou de 38 para 71 ocorrências.

Quase 6500 situações

Ao todo, as forças de segurança acorreram no ano letivo passado a 6422 ocorrências em contexto escolar no âmbito do programa "Escola Segura", 64% das quais de natureza criminal. Os números representam uma diminuição global de 9,1% face a 2016/2017.

Em 2017/2018, PSP e GNR responderam, sobretudo, a casos de ofensa à integridade física (1521 ocorrências), furto (904) e injúrias ou ameaças (701). Há ainda a registar 150 situações de vandalismo ou dano, 120 de ofensas sexuais e 110 de posse ou consumo de droga.