Crise no PSD: Rio em vantagem sem voto secreto

O PSD assiste esta quinta-feira ao seu Dia D que poderá colocar um ponto final (ou apenas adiar) numa guerra aberta há uma semana, por Luís Montenegro, ao presidente do partido. À entrada para o Conselho Nacional extraordinário, num hotel do Porto, Rui Rio está em vantagem no número de apoiantes entre os 136 conselheiros com direito a voto.

Porém, as contas à moção de confiança ao líder podem ficar baralhadas caso o voto secreto seja permitido, como pretendem os contestatários. Nas últimas horas, de um lado e do outro, apostou-se na arregimentação de três dezenas de votos, correspondentes a conselheiros que foram eleitos para o parlamento do partido em seis listas diferentes da que foi promovida por Rio e Santana Lopes e que só conseguiu 34 lugares.

Tendo em conta que passaram apenas cinco dias após o anúncio do presidente do PSD de uma moção de confiança à sua comissão política, a vaga anti-Rio tinha do seu lado, até ao fecho desta edição, cerca de 30 conselheiros "garantidamente", apontou ao JN fonte ligada ao processo. Ou seja, mais de 20% dos votantes. Entre os que estão com a liderança, prevê-se que haja "uma esmagadora maioria" a favor da atual direção, acredita Alberto Machado, presidente da Distrital do PSD/Porto.