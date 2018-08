Cristas desafia PS para revisão constitucional centrada na Justiça

09 Maio 2018 às 18:29 Facebook

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou esta quarta-feira o primeiro-ministro para implicar o PS numa revisão constitucional que permita "mexer mais aprofundadamente na área da justiça".

"Para mexer mais aprofundadamente na área da Justiça, teremos necessariamente de mexer na Constituição. O PS está disponível para embarcar neste desafio?", questionou Assunção Cristas, dirigindo-se ao primeiro-ministro no debate quinzenal no parlamento.

António Costa respondeu que, "se há matéria sobre a qual nenhum Governo se deve pronunciar é a da revisão da Constituição", porque é a única lei em que não pode "ter sequer iniciativa ou participação de qualquer nível".

"Portanto, não podemos embarcar, utilizando a sua palavra, porque a Constituição nos priva, ao Governo, de intervir sobre essa matéria", sublinhou o chefe do executivo.

Este tema abriu as questões que a líder centrista colocou ao primeiro-ministro, recordando que os centristas apresentaram há três meses um pacote legislativo para aumentar a eficiência e celeridade da justiça e entregaram, há dois anos, propostas na comissão eventual para o Reforço da Transparência, como a da regulamentação do registo de interesses.

Assunção Cristas anunciou, na terça-feira, ter pedido uma audiência ao Presidente da República acerca de eventuais alterações da Constituição necessárias à melhoria do sistema da Justiça, como o enriquecimento ilícito e a alteração das composições dos conselhos.

"O CDS sempre contribuiu e continuará a contribuir ativamente para melhorar a eficácia da nossa justiça e ultrapassarmos as debilidades do nosso sistema. Atendendo a que uma parte das soluções implica, ou pode implicar, uma revisão da Constituição, e considerando o conjunto das matérias em causa, solicitei uma audiência ao senhor Presidente da República", disse Assunção Cristas na terça-feira.

Assunção Cristas, que falava na sede do CDS-PP, em Lisboa, após uma reunião da comissão executiva do partido, esclareceu os jornalistas que a revisão da Constituição tem de ser ponderada para a alteração da composição dos órgãos superiores, para a criação do Conselho Superior do Poder Judicial e, ainda, relativamente ao enriquecimento ilícito, atendendo aos dois chumbos do Tribunal Constitucional.

Quanto a esta última matéria, a presidente do CDS-PP considerou que é preciso uma reflexão sobre "se é possível progredir no atual quadro constitucional ou não", independentemente de estarem na comissão eventual da Transparência propostas para combater o enriquecimento injustificado, que seguem a via da punição da ausência ou falsidade das declarações de rendimentos e património.