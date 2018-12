Críticos de Rio juntos num jantar de Natal alternativo

Ana Sofia Ferreira Hoje às 21:44 Facebook

Passos Coelho esteve presente neste "jantar de amigos" que reuniu um grupo de personalidades do PSD.

Um grupo de deputados e personalidades do PSD - alguns dos quais críticos da atual direção - juntou-se, quarta-feira à noite, à mesa, para um jantar paralelo ao tradicional jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, onde estava Rui Rio, líder do partido.

O jantar terá sido promovido por Luís Campos Ferreira - deputado social-democrata que renunciou ao mandato esta semana - e juntou à mesma mesa nomes como Pedro Passos Coelho, Marques Mendes, Luís Montenegro, Hugo Soares e, ainda, Castro Almeida, um dos vice-presidentes do líder do PSD, noticiou a Antena 1.

Luís Campos Ferreira terá assistido aos discursos de Rui Rio e de Fernando Negrão e, logo de seguida, terá abandonado o local para um outro jantar, noutra ponta da cidade. Segundo a rádio pública, terá havido desconforto pelo facto de nos dicursos não ter havido uma palavra de agradecimento para os seus 16 anos de trabalho no Parlamento.

Pacto de silêncio

O JN confirmou junto de várias fontes a realização do encontro, descrito como "um jantar de amigos" que se realizou "após os discursos do presidente do PSD". Questionados sobre o que os levou a agendarem um jantar para o mesmo dia do jantar oficial com o líder do partido, não quiseram prestar mais declarações.

O JN questionou Castro Almeida sobre a sua presença no jantar, mas o vice-presidente de Rui Rio recusou-se a falar "em protesto por este tema ser notícia".



A verdade é que os dois jantares coincidiram no dia e na hora, levando a que vários deputados se ausentassem do jantar oficial.