Cronologia: Em 2019 já morreram nove pessoas vítimas de incêndios em casa

A morte de José Maria, esta segunda-feira de madrugada, em Guimarães, eleva para nove o número de vítimas mortais de incêndios em habitações, nos primeiros meses deste ano. Em 2018, pelo menos 12 pessoas morreram devido a fogos em casa.

CRONOLOGIA DE INCÊNDIOS MORTAIS EM HABITAÇÕES:

8 de abril - José Maria foi encontrado pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães, na parte superior da habitação, durante a operação de combate às chamas que destruíram a casa na rua da Arcela, em Azurém, perto do castelo de Guimarães.

20 de março, Oliveira de Azeméis - Uma mulher morreu e outra ficou ferida num incêndio numa habitação, na freguesia de Pindelo, em Oliveira de Azeméis. A vítima mortal, de 89 anos, foi encontrada carbonizada na cozinha, onde o fogo deflagrou. O sinistro provocou ainda ferimentos numa mulher de 65 anos, filha da vítima mortal, que foi transportada para o Hospital da Feira. As duas mulheres eram as únicas ocupantes da casa que ardeu.

18 de março, Sintra - Um incêndio numa habitação na Serra das Minas, em Rio de Mouro, Sintra, causou a morte de um homem com cerca de 40 anos. O fogo deflagrou no segundo piso de um prédio de quatro andares e destruiu o quarto onde a vítima, encontrada em paragem cardiorrespiratória. acabou por falecer.

11 março, Amadora - Um bebé de um ano morreu e seis pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, num incêndio num prédio na freguesia da Venteira, na Amadora. Entre os feridos graves estão duas mulheres, uma de 28 anos que foi transportada para o Hospital de S. José e outra de 25 anos que foi levada para o Hospital de Santa Maria.

9 março, Póvoa de Lanhoso - Um homem de 85 anos morreu carbonizado, na sequência do incêndio que destruiu a sua casa em Geraz do Minho, Póvoa de Lanhoso.

2 de março, Porto - Um homem foi encontrado morto nos escombros de uma casa que ardeu na rua de Alexandre Braga, no Porto. Há suspeitas de fogo posto, numa tentativa de amedrontar uma família, mãe e três filhos, únicos residentes no prédio que havia sido vendido a investidores estrangeiros.

15 de fevereiro, Porto - Zulmira Cândida, de 84 anos, foi encontrada morta no 2.º andar de um prédio na Rua de Costa Cabral, no Porto, na sequência de um incêndio. Vivia sozinha e após os bombeiros terem arrombado a porta da entrada depararam já com um cadáver carbonizado. O fogo aconteceu na cozinha e as chamas tenham tido origem no fogão.

11 fevereiro, Coimbra - Uma idosa de 85 anos morre num incêndio que deflagrou na sua habitação, em Castelo Viegas, Coimbra. A mulher vivia no rés-do-chão da habitação, uma garagem adaptada para servir de habitação, uma vez que a idosa tinha mobilidade reduzida.

3 fevereiro, Cantanhede - Um incêndio numa cozinha do anexo de uma habitação na localidade de Preboi de Baixo, Cantanhede, vitimou mortalmente um homem de 92 anos.

2018 - Pelo menos 12 pessoas mortas em casa



14 dezembro, Cascais - O incêndio ocorrido numa habitação, localizada no primeiro andar de um prédio de três pisos, em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, provocou a morte a uma mulher e fez com que 10 tivessem que ser assistidas por inalação de fumos, entre elas uma bebé de dois meses.

30 novembro, Porto - Incêndio provocou a morte a uma mulher de cerca de 90 anos num prédio de habitação no centro do Porto. A vítima seria a única ocupante do prédio na altura em que deflagrou o fogo.

29 novembro, Setúbal - Dois idosos morreram queimados na sequência de um incêndio num terceiro andar de um prédio na Estrada Nacional 11 (EN11), na Baixa da Banheira, Moita. As vítimas são um casal, com 85 anos, de apelido "Prazeres", que vivia sozinho. A mulher estava acamada devido a um AVC.

21 outubro, Viseu - Uma mulher, de 85 anos, morreu vitima de incêndio no apartamento onde vivia, na Rua de

Afonso Cerqueira, no bairro da Tevisil, na cidade de Viseu. O incêndio, que deflagrou no quarto andar, deverá ter sido provocado pelo sobreaquecimento de algum aparelho. A mulher, que vivia sozinha e sofria de Alzheimer, foi encontrada no apartamento já cadáver.

8 outubro, Miranda do Corvo - Um homem de 56 anos morreu num incêndio que deflagrou num quarto, no rés do chão da casa e que se alastrou às restantes divisões naquele piso, na localidade de Bubau. Registaram-se ainda cinco feridos, entre eles a mulher e dois filhos, de 17 e 21 anos.

8 de outubro, Ourém - Um homem de 65 anos foi encontrado carbonizado no quarto da casa onde residia, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Os bombeiros foram chamados para combater o sinistro no piso térreo da habitação.

22 de setembro, Gondomar - Carlos Domingos Duarte Marques ao combater um fogo na sua habitação, quando preparava o jantar, teve um ataque cardíaco fatal. A vítima, de 62 anos, vivia sozinha, há cinco anos, em Melres, desde a morte do pai.

15 setembro, Coimbra - Um casal morreu num incêndio na casa onde residia, em Rio de Galinhas, na freguesia de Almalaguês, concelho de Coimbra.

2 setembro, Oeiras - Uma mulher, dona Júlia, com cerca de 80 anos morreu na sequência de um incêndio na sua casa, em Caxias. O alerta foi dado pouco depois das seis da madrugada e quando os bombeiros chegaram ao local a senhora já estava morta.

22 janeiro, Idanha-a-Nova - Um homem de 99 anos morreu na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação, em Salvaterra do Extremo, no concelho de Idanha-a-Nova. O idoso, Joaquim Lobato, tinha ficado viúvo há cerca de oito anos e vivia sozinho.