Plante uma árvore e acompanhe a sua evolução

"Uma Árvore pela Floresta" é a iniciativa lançada pelos CTT e Quercus para ajudar a recuperar o que se perdeu nos incêndios.

Para participar, basta adquirir o "kit" "vale uma Árvore", que tem um custo de três euros, numa loja CTT ou no site da Quercus. O dinheiro angariado reverte na totalidade para este projeto. Cada participante recebe ainda uma pequena árvore em papel que contém um código para consultar online a evolução da árvore plantada.

Paula Nunes da Silva, coordenadora do projeto, disse, ao JN, que com esta iniciativa, que se realiza há quatro anos, já se plantaram mais de 11.500 árvores no Gerês, ilha da Madeira e Serra da Estrela.

Este ano ainda não foi decidido o local da plantação e a venda dos "kits" estava agendada para terminar a 30 de novembro, mas, devido ao aumento da procura, o período foi estendido até dezembro.