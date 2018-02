D. Manuel Clemente diz que foi mal interpretado sobre abstinência sexual

JN Hoje às 13:09 Facebook

O cardeal-patriarca de Lisboa considerou ter sido mal interpretado quando, na semana passada, aconselhou abstinência sexual aos católicos recasados.

Dez dias depois de ter escrito, numa nota pastoral sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia, que propunha continência sexual aos católicos recasados que se quisessem reaproximar da Igreja, D. Manuel Clemente justificou a posição, defendendo que é uma possibilidade "obviamente difícil", entre várias.

"Digo que é uma proposta para quem tenha disponibilidade e quem seja capaz de o fazer, acrescento eu. (...) E digo a seguir que é difícil, e com certeza que é", explicou.

Em entrevista ao semanário Expresso, o clérigo disse que foi mal interpretado, uma vez que tentou resumir a posição da Igreja no que concerne ao acolhimento de casais que voltaram a casar depois de um divórcio. "As coisas não ficam tão bem explicadas como em textos mais longos, como alguns que os meus colegas têm feito e que também poderemos fazer em Lisboa", afirmou, abrindo a porta à divulgação de uma nota mais longa e esclarecedora sobre o tema, que poderá contar com a colaboração de outros bispos com posições diferentes da sua.

"Numa circunstância concreta em que não seja possível dar esse passo da abstinência, então a pessoa recorre aos sacramentos para que, com a graça de Deus, avance no sentido do ideal", defendeu.

Na entrevista, o cardeal-patriarca sublinha que o objetivo da Igreja é acolher pessoas e não fechar portas e que, por isso, é necessário "fazer um longo processo de discernimento" e avaliar cada caso individulamente.