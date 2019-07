Hoje às 19:31 Facebook

O arcebispo D. Tolentino Mendonça, arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, vai presidir às celebrações do 10 de junho de 2020.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.