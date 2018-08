Daniel Adrião quer debate público com António Costa até quinta-feira

08 Maio 2018 às 14:53 Facebook

O candidato à liderança do PS Daniel Adrião pediu formalmente a realização de um debate público com o atual secretário-geral socialista, António Costa, até à próxima quinta-feira, véspera do começo das eleições diretas neste partido.

Este desafio foi lançado pela candidatura de Daniel Adrião, primeiro subscritor da moção "Reinventar Portugal", em missivas dirigidas ao diretor da campanha de António Costa, o dirigente socialista Duarte Cordeiro, e ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Manuel Lage.

As eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS realizam-se na sexta-feira e sábado, estando o congresso marcado para a Batalha, distrito de Leiria, entre os dias 25 e 27 deste mês.

Face à possibilidade de o secretário-geral do PS e primeiro-ministro invocar indisponibilidade de agenda para comparecer no debate até quinta-feira, a candidatura de Daniel Adrião admite uma solução alternativa.

"Em caso de impedimento do camarada António Costa por motivos de agenda na qualidade de primeiro-ministro, deverá ser representado pela designada secretária-geral adjunta Ana Catarina Mendes", refere nas missivas dirigidas ao presidente da COC e a Duarte Cordeiro.