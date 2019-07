Debandada nas listas do PSD já vai em seis dezenas de deputados

Carla Soares Hoje às 14:00, atualizado às 16:43 Facebook

Eleitos que estão de saída do Parlamento criticam falta de comunicação com cidadãos e país real. Defendido acesso mais rápido, simples e transparente à informação através da Internet.

Entre a renovação, a polémica exclusão de críticos e as saídas voluntárias das listas com que Rui Rio parte para as legislativas, a debandada no grupo parlamentar do PSD vai em pelo menos 59 deputados. E há mais de uma dezena em zona cinzenta. Quase todos os outros partidos têm deputados de saída, embora muito menos. Na hora da despedida, fazem-se críticas à forma como o Parlamento comunica com os cidadãos.

As contas que se fazem na bancada do PSD confirmam a permanência de pelo menos 16 de 89 deputados. Há 14 em dúvida e já 59 de saída.