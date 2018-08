Costa confirma nutricionistas e psicólogos no SNS

23 Maio 2018 às 21:12 Facebook

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira a abertura de concursos de admissão de nutricionistas e psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e remeteu a futura posição sobre a exploração de petróleo na costa portuguesa para o PS.

António Costa respondia a questões do deputado único do PAN, André Silva, que recordou que o seu partido tinha chegado a acordo com os socialistas para "a contratação de 40 psicólogos e de 40 nutricionistas", medidas consideradas "fundamentais para dar respostas ao nível do bem-estar psicológico e emocional, bem como garantir o direito humano a uma alimentação adequada a milhares de utentes do SNS".

"Tenho a boa notícia para lhe dar. A confirmação que tenho é que já está concedida a autorização do Ministério das Finanças e poderão ser de imediato abertos os concursos para os nutricionistas e os psicólogos", afirmou o chefe de Governo.

André Silva declarou então que "o país está incrédulo com a possibilidade de se avançar com o furo petrolífero na costa de Aljezur, dispensando uma avaliação de impacte ambiental" e lembrou que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, estabeleceu "uma moratória, até ao final do seu mandato (2019), para pesquisa de petróleo, não sendo atribuíveis quaisquer licenças para esse fim".

"No cenário do próximo Governo ser socialista e do primeiro-ministro ser o dr. António Costa, compromete-se a não atribuir quaisquer licenças para pesquisa de petróleo?", inquiriu.

O também secretário-geral socialista, "fazendo um pouco de analista político", estimou que o seu partido, "como os demais, não deixará de tomar posição sobre essa matéria e sobre que defenderá para a próxima legislatura".

"Se, nessa altura, me derem a honra e tiver a honra de continuar a ser primeiro-ministro darei execução ao programa que o PS vier a definir porque sou um militante disciplinado como tenho sido ao longo destes dois anos e meio", disse Costa.