Debate quinzenal em dia de crise energética

A sustentabilidade do sistema público de Segurança Social foi o tema escolhido pelo Governo para abrir esta quarta-feira o debate quinzenal. Um dos temas com que o primeiro-ministro poderá ser confrontado é a greve nacional dos motoristas de matérias perigosas.

Depois da intervenção inicial do chefe do executivo seguem-se as perguntas das bancadas de PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e PS a António Costa.

Um dos temas com que o primeiro-ministro poderá ser confrontado é a greve nacional dos motoristas de matérias perigosas para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

A greve, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, provocou na terça-feira uma forte afluência às bombas de gasolina com os condutores a recearem ficar sem combustível.