Deco alerta sobre creme anticelulite com ingrediente proibido

A Defesa do Consumidor pediu ao Infarmed a retirada do mercado de um creme anticelulite por conter um ingrediente proibido em cosméticos na União Europeia desde 2015.

De acordo com um comunicado da Deco, o creme "Depuralina Celulite" é comercializado pelo laboratório TheraLab - Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda e o ingrediente encontrado (isobutylparaben) é suspeito de ser desregulador endócrino.

"O Comité Científico da Segurança dos Consumidores, devido à falta de informação, considerou que o risco deste composto para a saúde humana não podia ser avaliado e, por isso, recomendou que este ingrediente fosse proibido em todos os produtos cosméticos", explica a Deco.

AA Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor recomenda que quem tenha o "Depuralina Celulite" não o utilize e aconselha os consumidores e ler sempre atentamente o rótulo dos produtos para verificar se existem componentes que podem causar reações alérgicas.

Diz ainda que informou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) sobre esta matéria e solicitou a retirada do produto do mercado.