Defesa convoca menina com deficiência profunda

Forças Armadas avisam que faltar ao Dia da Defesa Nacional dá sanções.

As Forças Armadas convocaram para o Dia da Defesa Nacional uma jovem de 18 anos, portadora de deficiência profunda. Maria Rebelo Pires, que apesar da idade tem um atraso psicomotor que a coloca ao nível de uma criança de dois anos, é avisada numa carta para as sanções em que incorre, caso não venha a comparecer amanhã no Regimento de Transportes, em Lisboa, para a ação instituída pela Lei do Serviço Militar.

