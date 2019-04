Deficiência visual em debate na Fundação Calouste Gulbenkian

Célia Soares Hoje às 13:15 Facebook

Contribuir para uma "cidadania plena" é o objetivo do I Congresso Internacional de Deficiência Visual, que decorre até amanhã nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Para Tomé Coelho, presidente da ACAPO - Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, trata-se de um "evento muito importante para a deficiência visual". Até porque, como salienta o representante daquela associação, "há 25 anos que não se fazia uma reflexão sobre este tema, que é muito complexo".

Tomé Coelho diz que, "nos últimos anos, tem-se vindo a falar muito de cidades inclusivas" e há "muitos aspetos que já foram melhorados", com a aplicação de medidas "como a criação da prestação social para a inclusão e a Lei de Quotas, que obriga as empresas públicas e privadas a admitirem dois por cento de pessoas com incapacidade".

Ainda assim, continua a ser necessário salientar que "inclusão não é um mero conceito". E, para que haja um maior desenvolvimento, "é preciso vontade política para legislar" e, ainda, "diálogo constante entre as várias entidades".

Atualmente, a ACAPO conta com cerca de quatro mil associados.