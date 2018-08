Dentistas emigrados duplicam em 10 anos

ANA GASPAR Hoje às 00:25 Facebook

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) estima que se encontrem a trabalhar no estrangeiro 1500 a 2000 profissionais da classe. O número não é exato pois resulta do cruzamento de vários dados como, por exemplo, o do número de dentistas que pediram reconhecimento das habilitações para exercer fora do país com aqueles que suspenderam a inscrição.

No entanto, a OMD estima que se trate de um aumento de 100% em relação ao que se registava há uma década. O Reino Unido é o principal destino, seguido de França, Suíça e vários países da Escandinávia. "Os números são uma extrapolação", disse ao JN o bastonário Orlando Monteiro da Silva, acrescentando que há quem parta mas continue a pagar as quotas, e quem peça documentação para sair e acabe por não o fazer.

