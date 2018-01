Duplicam denúncias por reações adversas a medicamentos

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:30, atualizado às 00:31 Facebook

As notificações de reações adversas de medicamentos estão a aumentar e a maioria dos casos reportados é grave.

Em seis anos, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) recebeu quase 26 mil denúncias. Mais de metade foram apresentadas pela indústria farmacêutica e apenas 21% correspondem a participações por médicos. Os fármacos para o tratamento do cancro, os antibióticos, os antivirais e as vacinas lideram a lista dos medicamentos com maior número de notificações.

