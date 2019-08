Depois dos "Três Cartazes à Beira da Estrada", Iniciativa Liberal volta a picar PS

Hoje às 10:05, atualizado às 10:17 Facebook

O partido Iniciativa Liberal, fundado em 2017, voltou a mostrar inovação no que a campanha eleitoral diz respeito. Desta vez, fê-lo numa alusão ao "familygate": "com primos e outros familiares no governo".

A partir desta quarta-feira, quem passar pela Circunvalação, à saída da Via Norte, vai dar de caras com um cartaz da Iniciativa Liberal (IL), que é uma resposta a outro do Partido Socialista, instalado no mesmo local, e que usa como slogan a expressão "cumprimos", apresentando números positivos alcançados pelo Governo, ao lado de uma foto de António Costa.

Numa clara referência às relações familiares entre membros do atual Executivo, a IL usou um trocadilho para fazer campanha contra os socialistas, repetindo a fórmula visual do cartaz do PS. Em vez de "cumprimos", lê-se "com primos", em letras garrafais, e "e outros familiares no governo", em letras mais pequenas. Abaixo, são indicados três índices que suscitam, de acordo com o partido, as falhas da liderança socialista.



Em vez de "mais emprego" e "menos precariedade", a ILescreve "mais impostos" e "menos serviços públicos". Depois, a combater os "mais 350 mil empregos" e os "89% de contratos sem termo", a Iniciativa Liberal refere os "539.921 hectares de área ardida em 2017", a morte de "2600 doentes" em listas de espera em 2016 e os "6 mil milhões de impostos cobrados". E termina com um apelo: "Liberta-te do socialismo".

Em abril, o partido já tinha primado pela originalidade ao colocar três cartazes de campanha também na Via Norte, a chegar à Maia, inspirado no filme "Três Cartazes à Beira da Estrada".