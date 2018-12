Deputada do PSD que votou por Feliciano no Orçamento demitiu-se

JN Hoje às 12:07, atualizado às 12:17 Facebook

A deputada do PSD Mercês Borges, que votou por Feliciano Barreiras Duarte o Orçamento de Estado para 2019, apresentou esta quinta-feira a demissão de todos os cargos em que representava o grupo parlamentar. Negrão aceitou.

"Perante as últimas noticias vindas a publico, a deputada do PSD Maria das Mercês Borges, pediu hoje a demissão de todos os cargos em que representava o Grupo Parlamentar, ao Presidente do Grupo Parlamentar Fernando Negrão", revelou o grupo parlamentar do PSD em comunicado divulgado esta quinta-feira.

A deputada, eleita por Setúbal, era até hoje presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade e Coordenadora do GPPSD na Comissão do Trabalho. Ontem, o jornal online Observador noticiou que foi esta a deputada que votou pelo ex-secretário geral do PSD o OE 2019: Feliciano Barreiras Duarte teve de ausentar-se do plenário nesse dia para acudir a um problema de saúde do filho e a deputada votou por ele. "Posso ter carregado [no botão para votar] porque fazemos isso muitas vezes", disse a deputada ao jornal.

O presidente do grupo parlamentar, Fernando Negrão, aceitou estes pedidos de demissão e designou para novo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, o deputado e Vice-presidente da direção do GP, Emídio Guerreiro.