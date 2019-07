Deputado com dor no peito esperou meia hora por ajuda do INEM

Inês Schreck Hoje às 08:20 Facebook

Deputado do PS sentiu forte dor no peito, junto à Assembleia da República. INEM explica atraso de pelo menos meia hora no atendimento com pico de serviço registado àquela hora em Lisboa.

Na passada quarta-feira, no final de mais um dia de trabalho no Parlamento, Joaquim Barreto, deputado socialista, sentiu-se mal junto à Assembleia da República, em Lisboa, e teve de esperar longos minutos pelo socorro. Há quem fale em 40 minutos, o INEM diz que foram 30 e justifica o atraso com "o pico de volume de serviço verificado naquela altura na cidade de Lisboa", que ocupou todas as ambulâncias disponíveis.