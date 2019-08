Deputado do PSD chama besta a Costa comparando-o a Trump e Bolsonaro

JN Hoje às 22:33 Facebook

O deputado do PSD Duarte Marques recorreu, esta sexta-feira, às redes sociais, para fazer uma comparação entre o primeiro-ministro e líderes mundiais como Jair Bolsonaro ou Donald Trump. Anteriormente, a mesma mensagem dizia que António Costa tinha tido "a reação de uma besta".

Depois de António Costa ter afirmado, esta tarde, que Rui Rio não teria acompanhado as ações do Governo durante a greve dos motoristas de matérias perigosas por estar de férias, Marques publicou nas suas páginas de Facebook e Twitter a imagem de uma notícia sobre o caso, fazendo um comentário a que também não escapa o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

"Este Primeiro-Ministro não é digno do cargo que ocupa. Espera-se muito mais de alguém que lidera o governo de um país democrático como Portugal. De António Costa já não esperava muito, mas isto está ao nível de uma reação de Trump, Bolsonaro ou até mesmo de Eduardo Cabrita", considerou o deputado.

"O Dr. Rui Rio fez a opção de estar ausente e de gozar o legítimo direito a férias. Não terá acompanhado com atenção tudo o que o Governo tem feito. Desejo que conclua com felicidade as suas férias", tinha dito António Costa.

Na mensagem publicada no Facebook, entretanto corrigida por ter considerado que era "um exagero" e por não querer "responder na mesma moeda", Marques afirmava que o primeiro-ministro não era digno do cargo. "Esta é a reação de uma besta", escreveu.