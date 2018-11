Deputado insatisfeito admite sair do PSD e apoiar Santana

JN Hoje às 20:47 Facebook

"Grande apoiante" de Rui Rio nas diretas, Firmino Pereira, deputado do PSD, ex-vice-presidente da distrital do Porto e, durante vários anos, vice-presidente de Luís Filipe Menezes na Câmara de Gaia, está a ponderar deixar o partido e juntar-se à Aliança de Pedro Santana Lopes.

Sem esconder a desilusão com o que classifica de uma liderança de "grupos e grupinhos" de Rui Rio à frente do partido, Firmino Pereira confirma que está a ponderar desfiliar-se do partido onde milita há 38 anos.

"A liderança do dr. Rui Rio não tem sabido até hoje unir. O PSD parece uma arca de Noé onde toda a gente cabe e cada um tenta-se salvar", diz, ao JN, apontando o dedo ao líder do PSD por "não ser capaz de apresentar uma alternativa ao Governo PS e não saber unir".

Admitindo que tem falado com Pedro Santana Lopes - que saiu do PSD para formar o Aliança -, Firmino Pereira admite que se revê muito nas linhas orientadoras deste novo partido, enquanto vê com preocupação o "desmembramento do PSD", que teme que esteja a caminhar para a irrelevância. Questionado sobre quando poderá concretizar esta decisão, disse que só o fará depois da conclusão da discussão e votação do Orçamento de Estado para 2019 na Assembleia da República.

António Martins da Cruz e Luís Cirilo foram outros militantes do PSD que saíram do partido para apoiar Santana Lopes.

Até agora, dos ex-sociais-democratas, Martins da Cruz é o nome com mais peso a juntar-se ao Aliança. O embaixador vai ocupar o cargo de presidente do Conselho Político Estratégico. Recorde-se que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros se desfiliou do PSD no final de setembro, altura em que enviou uma carta ao partido onde deixava críticas à direção de Rui Rio. Em declarações ao "Diário de Notícias", António Martins da Cruz chegou a dizer que não se revia "no que andam a dizer ou a fazer" e chamou "pacóvio" ao atual líder social-democrata.

Pouco dias depois da saída de Martins da Cruz, Luís Cirilo, antigo deputado e secretário-geral adjunto do PSD, também deixou o partido em divergência com as "trapalhadas" de Rui Rio e "o posicionamento autoritário perante militantes que se exprimem em liberdade". Esta semana foi anunciado como o número dois da Comissão Instaladora Nacional da Aliança, logo atrás de Santana Lopes.