Deputados só têm 17 dias de trabalho para aprovar temas difíceis

Os deputados estão em contagem decrescente para a última reunião plenária, restando 17 dias de trabalho parlamentar para aprovar temas quentes desta legislatura. Excluídas as jornadas parlamentares do PS e as segundas-feiras de contacto com o eleitorado, os dias úteis que sobram para comissões e plenários (o último a 19 de julho) obrigam a acelerar as negociações e a fazer cedências.

A mais polémica é a Lei de Bases da Saúde, após várias tentativas falhadas de acordo à Esquerda devido às Parcerias Público-Privadas (PPP). O PS vira-se para o PSD, com quem está a negociar, segundo confirmou o próprio Rui Rio. A coordenadora do BE, Catarina Martins, disse ontem que "só não será aprovada uma Lei de Bases da Saúde com a Esquerda se o PS não quiser". E criticou o facto de negociar com a Direita, "desdizendo tudo o que disse até agora".

Mais adiantada está a Lei de Bases da Habitação e o grupo de trabalho prevê fechar o dossiê quarta-feira.