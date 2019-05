Dermatologia vai oferecer dois mil rastreios do cancro

JN Hoje às 13:02 Facebook

Quase meia centena de serviços de Dermatologia, de norte a sul do país, vão oferecer cerca de dois mil rastreios de cancro da pele, no próximo dia 15.

A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo promove, à semelhança do ano passado, mais um dia de rastreio público de melanoma - o cancro da pele que está a aumentar 3% a 6% ao ano em Portugal.

No rastreio do ano passado, em 1602 utentes foram detetados 24 melanomas, 72 carcinomas e 133 queratoses.

Os portugueses poderão, assim, marcar um rastreio gratuito num dos 46 locais por todo o país que aderiram à iniciativa:

Centro Dermatologia Epidermis, Matosinhos (220 033 700)

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro (234 378 380)

Centro Hospitalar Leiria / Pombal (244 819 023)

Centro Hospitalar Tondela / Viseu (232 420 500, extensão 12507)

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real (259 300 500)

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (227 865 100)

Centro de Saúde Militar de Coimbra (916 107 569)

Clínica Dentalderme Essential Aesthetics, Figueira da Foz (233 209 450)

Hospitais Universidade Coimbra (239 400 532)

Hospital de Braga (253 027 381)

Hospital CUF Porto (220 039 218)

Hospital Lusíadas Porto (226 056 450)

Hospital Pedro Hispano, Matosinhos

Hospital Privado da Trofa (252 409 100)

Hospital de Santo António, Porto (226 097 429)

Hospital São João, Porto

HSO Dermatologia, Coimbra (912 299 666)

Instituto Português Oncologia de Coimbra (239 400 200)

Instituto Português Oncologia do Porto (225 084 000)

Liga Portuguesa Contra Cancro, Porto (225420682/6)

Unidade Local de Saúde da Guarda (dermatologia@ulsguarda.min-saúde.pt)

Unidade Local de Saúde da Matosinhos

Wmed, Santarém (234 321 147)

Centro Clínico da GNR, Lisboa (Rastreio exclusivo para militares)

Centro Clínico da Junta de Freguesia de Benfica, Lisboa

Centro Hospitalar do Algarve: Unidade de Faro (Vagas já preenchidas)

Centro Hospitalar do Algarve: Unidade de Portimão (967 272 482)

Clínica do Bom Jesus, Ponta Delgada (964 667 175 / 296 285 352)

Clínica do Colégio, Ponta Delgada (296 282 300)

Clisa-Lusíadas, Amadora

Consultório Dra. Clarisse Rebelo, Faro (289 823 711)

Hospital Beatriz Ângelo, Loures (Rastreio exclusivo para utentes de lar)

Hospital dos Capuchos, Lisboa (213 136 497)

Hospital Central do Funchal (Inscrição presencial)

Hospital CUF Descobertas, Lisboa

Hospital Egas Moniz, Lisboa (210 432 701/2)

Hospital das Forças Armadas, Lisboa (217 519 797)

Hospital Garcia da Orta, Almada (Inscrição presencial)

Hospital dos Lusíadas Lisboa (Vagas já preenchidas)

Hospital da Luz, Setúbal (265 509 200)

Hospital Particular do Algarve, Portimão (Inscrição através de newsletter)

Hospital Santa Maria, Lisboa (217 805 000)

Hospital de Vila Franca de Xira (263 006 500)

Instituto Português Oncologia de Lisboa (Doentes referenciados pelo hospital)

Liga Portuguesa Contra Cancro, Lisboa (217 263 510)

USC TAP, Lisboa (Rastreio exclusivo a funcionário TAP)

A iniciativa dirige-se especialmente a pessoas com risco acrescido, como aquelas que têm pele mais clara ou propensa a queimaduras, nomeadamente as que sofreram queimaduras solares na infância, adolescência ou início da idade adulta ou que passam ou passavam longos períodos de tempo expostos ao sol. São, ainda, fatores de risco ter frequentado solários, ter mais de 50 sinais na pele e ter mais de 50 anos e ser do sexo masculino, sobretudo com os antecedentes referidos ou familiares com cancro da pele.