Descida de temperatura acompanhada de granizo e trovoada no Norte do país

Granizo e trovoada a Norte de Portugal continental acompanhados de uma ligeira descida da temperatura. A Sul, a previsão é mais primaveril.

Os distritos de Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar hoje sob aviso amarelo por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e queda de granizo, acompanhados de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estes cinco distritos da região Norte estarão sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 18:00.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave de quatro níveis (vermelho, laranja, amarelo e verde).

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada em especial na região Norte e durante a tarde e vento fraco.

Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura mínima e da temperatura máxima na região Norte.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 9 graus (Guarda e Évora) e os 14 graus (Porto) e as máximas entre os 15 (Guarda) e os 23 graus (Santarém).