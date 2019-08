Descoberta proteína que pode ajudar a regenerar os ossos e a cartilagem

Hoje às 13:31 Facebook

Novas funções de uma proteína que pode evitar a deterioração celular e atrasar o envelhecimento, foram descobertas por investigadores espanhóis, podendo a descoberta resultar na diminuição de algumas doenças, como a artrose.

A investigação, liderada por Juan Carlos Izpisúa, do Instituto Salk de California, e Pedro Guillén, da Clínica Cemtro de Madrid, utilizou tecnologia de última geração, segundo divulgou esta quinta-feira a agência noticiosa EFE.

O estudo, cujas conclusões foram publicadas na revista "Nature", comprovou que a proteína DGCR8 desemprenha funções que podem ajudar a regenerar os ossos e a cartilagem, além de contribuir para a redução da inflamação de músculos.

De acordo com a EFE, esta investigação poderia ajudar no tratamento de problemas relacionados com a idade, como a artrose, uma doença que não tem cura e afeta a mobilidade e qualidade de vida de 242 milhões de pessoas em todo o mundo.

Os responsáveis pela investigação reforçaram que esta vai permitir, no futuro, aprofundar o conhecimento dos mecanismos moleculares e celulares que estão associados ao envelhecimento e a muitas doenças degenerativas.