"Desconhecido" já reclamou prémio de 61,5 milhões de euros do Euromilhões

Alexandra Lopes Hoje às 16:22

O mais recente euromilionário português já reclamou o prémio, no valor de 61,5 milhões de euros. Contudo, a sua identidade permanece desconhecida.

Fonte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou ao JN que o prémio já foi reclamado, mas não adiantou mais informações.

Apesar dos vários boatos que se vão ouvindo acerca da identidade do vencedor, sabe-se apenas que é jovem e que trabalhará na Continental Mabor, em Lousado estando neste momento de baixa médica.

Depois de pagar o Imposto de Selo sobre prémios de jogo superiores a cinco mil euros, herança que vem do "enorme aumento de impostos", no período da troika, o euromilionário vai ficar com 49 milhões de euros.

O jovem vencedor registou o boletim premiado no café Ribeiro, em Lousado, Vila Nova de Famalicão e apostou 2,5 euros numa chave automática. A sorte decidiu que os números que registou 9-11-13-33-49. As estrelas foram 9 e 12.

Mal soube que foi ali registado o primeiro prémio, o proprietário do café afixou cartazes a dar os parabéns ao contemplado apesar de não fazer ideia de quem se tratava. É um estabelecimento comercial à face de uma estrada onde passa muita gente por esta próximo de uma zona industrial.

O assunto foi tema de conversa no dia e continua até hoje. O pároco de Lousado não se fez rogado em pedir um donativo ao novo excêntrico. No boletim paroquial da freguesia o sacerdote pediu, em forma de convite, uma dádiva para a paróquia.

"Será que o feliz "sortudo" vai ter um gesto de altruísmo em oferecer uma dádiva a esta paróquia de Lousado?", lê-se no boletim que foi distribuído no final da missa do passado domingo. E o pedido até prometia preservar o anonimato do euromilionário disponibilizando para isso o NIB onde podia ser depositado o donativo.

Se o "sortudo" vai ou não aceder ao pedido do padre ainda não se sabe mas que o prémio já foi reclamado é uma certeza.