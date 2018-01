Desconto na energia elétrica para autocarros e camiões do lixo

Hoje às 17:34 Facebook

O Governo aprovou esta quinta-feira a criação de um desconto no preço da energia elétrica utilizada no abastecimento dos autocarros e camiões do lixo da frota municipal que substituam veículos a combustível, desde que seja produzida a nível local.

"Foi aprovada a criação de um incentivo destinado a promover a substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica para o abastecimento de veículos de serviço público municipal", informa o executivo, em comunicado divulgado após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

De acordo com a mesma nota, este desconto - cujo valor não é especificado - será válido por oito anos e incide no "preço da energia elétrica utilizada no abastecimento dos veículos".

Para que isso aconteça, a energia elétrica em causa tem de ser "produzida a partir de fontes renováveis em unidades instaladas no município", adianta o executivo.

O objetivo é "incentivar os municípios a, por um lado, procederem à renovação da sua frota de transportes públicos de passageiros e de recolha de resíduos, substituindo os veículos consumidores de combustíveis fósseis por veículos elétricos sem emissões e, por outro, a instalarem centros eletroprodutores renováveis que abasteçam a frota municipal", explica o Governo.