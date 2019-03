Descontos de 10% a 75% nos passes para 200 mil clientes fora de Lisboa e Porto

Carla Sofia Luz com António Orlando Hoje às 09:33 Facebook

Os descontos nos transportes públicos fora das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa vão desde 10% a 75%, com algumas regiões a darem títulos gratuitos a utilizadores frequentes, a crianças e a estudantes.

A poupança poderá ser aproveitada já em abril por quem reside no Cávado, Viseu, Oeste, Médio Tejo, Douro e Coimbra. Noutras regiões do país, como Algarve, Tâmega e Sousa e Leiria, avançam a 1 de maio.

Com os 9,9 milhões de euros do Programa de Apoio à Redução Tarifária e o empenhamento financeiro das câmaras, estas nove regiões do país (que prestaram informação ao JN) reduzem o preço dos passes para toda população, beneficiando as 200 mil pessoas que já viajam de autocarro e/ou comboio. Mas, sobretudo, procuram cativar mais alguns milhares para o transporte público (ler infografia).