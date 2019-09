Despesa com médicos tarefeiros é a mais alta de sempre

Inês Shreck Hoje às 00:00, atualizado às 08:17 Facebook

O Ministério da Saúde gastou mais de 105 milhões de euros com médicos tarefeiros em 2018. Muitos destes profissionais não têm formação especializada e estão na linha da frente das urgências.

É a maior despesa de sempre nesta área, apesar do recurso à prestação de serviços médicos ser condenado por sindicatos, Ordem e até pela tutela.

Num ano em que também aumentou o número de médicos contratados, a despesa com aqueles que são pagos à hora, recrutados via empresas ou diretamente, cresceu 7,1 milhões de euros (7,3%) face a 2017, totalizando 105 276 146 euros , revela o relatório social do Ministério da Saúde e do SNS 2018.

O valor poderá ser ainda superior, já que, como se refere no documento, há informação por validar sobre estas prestações de serviço no Instituto Nacional de Emergência Médica. O relatório, a que o JN teve acesso, justifica parte do aumento da despesa com o facto de, em 2017, não estar refletida toda a informação do Centro Hospitalar do Algarve.

