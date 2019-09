Dez chefes de equipa do Hospital Garcia de Orta apresentam demissão

Hoje às 21:24 Facebook

Dez chefes de equipa de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, apresentaram demissão esta quinta-feira. O comunicado foi feito pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

A juntar a este grupo juntam-se mais alguns médicos internos do Hospital Garcia de Orta.

"Este protesto dos Internistas do Hospital Garcia de Orta deve-se à decisão do Conselho de Administração de retirar a Cirurgia Geral da presença física no Serviço de Urgência", escreve a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, em comunicado.