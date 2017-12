Dez distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Hoje às 02:40 Facebook

Dez distritos do continente estão sob aviso amarelo até terça-feira devido à agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou o aviso amarelo (o terceiro numa escala de quatro) para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, para onde estão previstas ondas de noroeste entre quatro a cinco metros.

Já no sábado, dia 30 de dezembro, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) tinha aconselhado a população que evitasse atividades ou passeios junto à costa e os tradicionais banhos de final do ano, devido às previsões de ondulação forte até à próxima terça-feira.

A AMN recomendou à população em geral "que se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo essencial que assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco".

Aos pescadores lúdicos de pesca à cana aconselhou "cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas".

"Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", acrescentou.