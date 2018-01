Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à queda de neve

Hoje às 09:00, atualizado às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez distritos de Portugal continental vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima dos 1200/1400 metros, descendo a cota para 800 metros, na quinta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA tem também sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Beja, Setúbal e Faro devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Este aviso vai estar em vigor entre as 3 horas de quinta-feira e as 18 horas de sexta-feira.

O IPMA prevê para esta quarta-feira, no continente, céu geralmente muito nublado, em especial nuvens altas na região Sul durante a tarde, períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde e vento fraco, tornando-se a partir do final da tarde moderado de sudoeste no litoral a norte do Cabo Mondego e moderado a forte nas terras altas do Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro e pequena descida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre 2 graus Celsius (em Bragança) e os 7 (em Faro e Coimbra) e as máximas entre 11 (em Vila Real) e os 19 (em Faro).