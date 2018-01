Dez mil alunos excluídos do cheque-dentista

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:53, atualizado às 01:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Dependendo do estabelecimento privado que frequentam, as criançastêm ou não direito a cuidados dentários pagos pelo Estado. Ministério da Saúdenão altera regras, mas promete colocar dentistas em todos os centros de saúde

As crianças a estudar em escolas privadas (que nunca celebraram contratos de associação com o Estado) não têm direito a receber cheque-dentista, mesmo que sejam carenciadas e possuam bolsas para frequentar os colégios. A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo estima que mais de dez mil crianças estão a ser discriminadas pelo Ministério da Saúde.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui