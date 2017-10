Dez milhões para contratar 500 sapadores florestais

ALEXANDRA FIGUEIRA E CARLOS VARELA Hoje às 00:59 Facebook

Profissionalização da prevenção e combate aprovada este sábado."Canarinhos" e GIPS da GNR reforçados e Forças Armadas chamadas a intervir.

Em 2018, o Ministério da Agricultura terá dez milhões de euros para contratar cem equipas de sapadores florestais, com cinco elementos cada, e comprar equipamentos e viaturas para 35 equipas já existentes. No ano seguinte, serão contratadas outras tantas, de forma a chegar a 2019 com 500 equipas de gestão da floresta, sabe o JN. Em paralelo, será reforçada a Força Especial de Bombeiros, os "Canarinhos", uma equipa helitransportada e com uma formação específica, gerida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), bem como o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), da GNR, criado em 2005 por António Costa, então ministro da Administração Interna.

