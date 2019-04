Dezassete pessoas morreram afogadas nos primeiros três meses do ano

Rogério Matos Hoje às 19:02 Facebook

Dezassete pessoas morreram por afogamento no primeiro trimestre de 2019 e a grande maioria dos casos deveu-se a quedas acidentais. Em abril faleceram outras quatro, entre as quais um cidadão alemão de 50 anos que foi resgatado na Praia da Bordeira, em Aljezur, esta quinta feira, mas acabou por perder a vida.

Os dados são do Relatório Nacional de Afogamento do 1º Trimestre de 2019 pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS), que avança que em nenhum dos 17 casos referentes ao primeiro trimestre houve tentativa de salvamento e em 16 não houve ninguém que pudesse acorrer às vítimas. De acordo com o relatório, janeiro foi o mês com mais mortes (sete) e foi nos rios onde mais pessoas perderam a vida, seguido de poços, o mar, tanques e piscinas domésticas. Faro foi o distrito com o maior número de ocorrências. Lisboa e Braga completam o pódio.

A maioria das vítimas mortais tinha mais de 40 anos e era maioritariamente do sexo masculino (onze homens e seis mulheres). A Fepons regista uma diminuição do número de vítimas mortais comparativamente ao ano passado, das 23 para as 17, mas não aponta qualquer justificação para tal. "Gostaríamos de dizer que tal se deveu a uma maior consciencialização do povo português para os perigos, mas infelizmente notamos que a cultura de segurança aquática continua bastante baixa", afirma Fernando Tadeia, presidente da Fepons.

Para o próximo trimestre, a Fepons alerta essencialmente a cuidados redobrados nas praias do interior e por praticantes de desportos aquáticos, tendo em conta que no ano passado, grande parte das mortes registaram-se nestes dois campos.