Dezenas de câmaras apoiam pais com fichas escolares

Pelo menos 114 câmaras oferecem ou comparticipam cadernos de apoio depois de Governo alargar programa de manuais até ao 12.º

Com o alargamento do programa de gratuitidade dos manuais escolares até ao 12.º, este ano letivo a aposta das autarquias para reduzir os gastos das famílias com o ensino é a oferta ou comparticipação dos livros de fichas. Pelo menos 114 decidiram fazê-lo e vão gastar mais de sete milhões de euros para apoiar cerca de 240 mil alunos.

O JN tentou contactar os 278 municípios no continente e 161 aceitaram responder às perguntas sobre os apoios escolares. A lei que regula a Ação Social Escolar impõe a atribuição de um apoio aos alunos abrangidos para material escolar e visitas de estudo, além da comparticipação das refeições e dos programas da fruta (no pré-escolar) e do leite (1.º ciclo). A esmagadora maioria das autarquias que enviaram respostas vai além do que impõe a lei.

Entre as 161 respostas, 46 autarquias não comparticipam ou oferecem livros de fichas. Entre elas, a Câmara da Amadora que apesar de ter sido pioneira na oferta de manuais no 1.º ciclo, após a generalização do programa do Governo, assume não dar "apoio municipal para as fichas, nem entendemos ser dever municipal".

