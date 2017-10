Dezenas dizem "basta" aos incêndios em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 21:02 Facebook

Surgiu de forma espontânea e espalhou-se de forma rápida pelas redes sociais a organização da manifestação que saiu à rua esta terça-feira à noite no Largo do Toural, em Guimarães. Entre 50 a 100 pessoas marcaram presença.

Debaixo da chuva que foi tão ansiada nos últimos dias, e sob um céu estranhamente limpo para quem se habituou a ver o concelho esfumado de negro, os vimaranenses anónimos seguravam em cartazes que diziam "basta", pugnando por uma verdadeira política que resolva o problema.

"É uma manifestação espontânea e apartidária, não é obviamente apolítica porque todos temos uma visão política do problema que o nosso país enfrentou", resumiu Arthur Carvalho, que criou o evento no Facebook.O manifestante entende que o flagelo dos incêndios "tem de ser resolvido por toda a gente, por todas as forças políticas e com intervenção do presidente da República".

Na manifestação, que foi maioritariamente silenciosa, ouviram-se palmas e agradecimentos pela presença simbólica das dezenas de manifestantes, à chuva, no fim de um dia de trabalho.