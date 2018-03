Dois casos de sarampo confirmados no Norte do país

Ontem às 21:03 Facebook

Twitter

A Direção-Geral de Saúde confirmou, esta terça-feira, dois pacientes com sarampo no norte do país, em casos "aparentemente não relacionados" em adultos não vacinados.

Referindo que existem outros casos em investigação, a Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou que, a dois de março, foi diagnosticado um homem de 27 anos, "com ligação epidemiológica a França, país onde há registo de circulação do vírus do sarampo". Este caso já está considerado "clinicamente curado". Um outro homem, com 43 anos, encontra-se "internado e clinicamente estável", depois de ter sido diagnosticado esta segunda-feira.

Ambos os casos foram confirmados no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

"Também na Região Norte, estão em investigação outros doentes com sinais e sintomas clínicos, de início súbito, incluindo exantema (erupção cutânea), dores musculares e cansaço", explica o comunicado da DGS.

Apesar de a informação da DGS não estabelecer uma ligação entre os casos confirmados em laboratório e os 20 profissionais de saúde do Hospital de Santo António que se encontram de quarentena por precaução, depois de terem estado em contacto com um cidadão estrangeiro não vacinado com sintomas de sarampo, é provável que as situações estejam ligadas.