Bárbara Lopes Hoje às 17:08, atualizado às 18:14

A associação do Porto de Paralisia Cerebral assinalou o Dia Nacional da Paralisia Cerebral com um vídeo.

Eliminar os preconceitos relacionados com a paralisia cerebral é o mote do Dia Nacional da Paralisia Cerebral que se celebra-se esta sexta-feira. Para assinalar a data, a Associação do Porto de Paralisia Cerebral divulgou o vídeo "Igualdade de direitos", onde se juntam sons, palavras, imagens e memórias para mostrar o dia-a-dia de quem é diferente.

A edição é de Fábio Guedes e Gustavo Alvarim, a letra de Nate Sam e a música de Nate Sam e Fuse.

"Hoje ninguém é mais que o próximo, em cada luta devemos dar o máximo. Todos nós temos direitos iguais", são alguns dos versos que se pode ouvir na música.

A paralisia cerebral afeta duas crianças em cada mil. Portugal, neste momento, tem cerca de 20 mil pessoas identificadas como sofrendo desta desordem.