Diocese mantém confiança em padre com filho de nove anos

O padre Felisberto Capela, responsável pelas paróquias de Lustosa, em Lousada, e de Vilarinho, já no município de Santo Tirso, é pai de um menino com nove anos.

Apesar de a criança ser do conhecimento, desde o seu nascimento, da diocese do Porto, o clérigo mantém a atividade religiosa. Nas paróquias vizinhas de Covas, Sousela e Nespereira, também no concelho de Lousada, o pároco Manuel Luís Rocha de Sousa, com dois filhos de mães diferentes, vai abandonar a vida eclesiástica.

O sacerdote anunciou a decisão após o JN ter revelado, no início de junho, que tinha, no espaço de 13 meses, assumido a paternidade de dois rapazes.

