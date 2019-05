Dioceses obrigadas a criar comissões de proteção de menores

Francisco Pedro Hoje às 15:31 Facebook

As dioceses portuguesas vão ser obrigadas a criar comissões de proteção de menores, seguindo as orientações emanadas pelo Papa Francisco, anunciou esta quinta-feira o cardeal-patriarca de Lisboa.

"Pode até ser uma comissão com outro nome, mas é uma indicação precisa da Santa da Sé. Foi um processo fácil porque se tratou de formalizar coisas que já existiam, quer para a prevenção [dos abusos sexuais menores por parte de elementos do clero], quer para a resolução de casos", adiantou D. Manuel Clemente, no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa.